Chinees gefrituurde vis

Nodig:

250 gr witvis

2 lente uien, gesnipperd

1 rode peper, ragfijn, zonder pitjes en wit

1 eetl knoflook, fijngehakt

1 eetl gember, fijngehakt

Voor de marinade

2 eetl sherry

1 ei, losgeklopt

3 eetl maïzena

Beetje sesamolie

Voor de saus

2 eetl suiker

1 eetl lichte sojasaus

2 eetl azijn

1 theel maïzena

5 eetl bouillon

Opvallend gemakkelijk dit recept. Je gaat eerst naar de visboer en haalt de witvis die in de aanbieding is. Wijting, misschien? Wat heb je nodig? Een wok? Ja, dat zou leuk zijn maar dat zwarte pannetje met die dikke bodem van oma is ook goed. Hoeveel maak je? Dit is een recept voor 250 gr. Voor dit soort eten reken je ongeveer 80 gr vlees/vis per persoon, juist omdat je er vaak ook een groentegerecht bij geeft. Dat kunnen heel eenvoudig gestoomde peultjes zijn, bijvoorbeeld.

Meng sherry, ei, maïzena en een paar druppels sesamolie door elkaar. In dit papje komt de vis. Eerst even die vis in reepjes snijden natuurlijk. Het leuke aan deze manier van koken vind ik altijd het voorbereiden. Alles eerst mooi snijden, dan in volgorde klaarzetten en koken. Vis gesneden en in het papje? Mooi, snij nu de bosui in mooie reepjes, de peper, zonder zaad en wit, ragfijn, hak knoflook en gember fijn. Meng in een andere kom de suiker, de sojasaus, de azijn, bouillon, wat zout en nog wat maïzena.

Aan het werk. Olie heet, stukjes vis erin. Beter in porties bakken dan te koud bakken. Als de vis mooi bruin is even laten uitlekken, leg op een schaal. Bak in diezelfde olie de gesneden smaakmakers. Heel even, goed heet, je weet wanneer het klaar is aan de geur. Uitlekken en over de vis. Dan vrijwel alle olie uit de pan en de ingrediënten voor de saus er in. Laat opkomen, laat even borrelen, de saus bindt en is klaar. Jij ook. Zitten en smullen.

Meer recepten vind je op onze pagina Eten en genieten