OM eist 8 jaar cel tegen vader voor doden van dochter van 4,5 maand

„Ik ben van de trap gevallen. Er is niets anders gebeurd”, herhaalde vader Peter W. meerdere keren in tranen op de zitting in Zwolle. Op 12 december 2020 kwam tegen 13.30 uur een melding bij de hulpdiensten binnen van ouders met een baby met ademhalingsproblemen. Een ambulancemedewerker vroeg de vader meerdere keren of hij met zijn kind van de trap was gevallen, maar de man ontkende. Met spoed werd de baby naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar ontstond twijfel over het ontstane letsel. Op de avond van 13 december is de behandeling gestaakt: het kindje was niet meer te redden.

Pas na zijn aanhouding kwam W. in het tweede verhoor met het verhaal dat hij met zijn kind van de trap was gevallen. Hij verzweeg dit eerder uit vrees voor reacties van zijn vrouw en familie. Hij was in paniek na de val en daarom belde hij niet meteen 112 of de huisarts. Van een ’vader in paniek’ was helemaal geen sprake, zei de officier. Een buurman beschreef hoe W. nog rustig een hogedrukspuit aan het opruimen was terwijl de ambulancebroeders binnen met het kind bezig waren.

Bij een val van de trap verwacht je geen fataal hersenletsel, zei een deskundige van het NFI. „Daar is heel veel kracht voor nodig en dit was een beperkte val.” Een deel van de hersenen van de baby was binnen het hoofd verschoven. Zoiets zie je zelden, zei de deskundige. Ook dit wijst op het uitoefenen van forse kracht op het hoofd. Hij schatte de kans dat hier sprake is van toegebracht letsel vijftig keer hoger in dan dat er sprake was van een ongeval.

„Er is een klein meisje dood dat een mooi leven voor zich had”, zei de officier. Het letsel is toegebracht ergens in de middag van 12 december toen de vader alleen met zijn dochter thuis was, aldus het OM. Ook in afgeluisterde gesprekken tussen hem en zijn vrouw ging het niet over een val van de trap. Het kan volgens de officier niet anders dan dat de vader verantwoordelijk is voor het bij de baby toegebrachte letsel.

Dat iemand het verhaal van de val van een trap verzint, dat consequent herhaalt bij indringende verhoren en zelfs bij een reconstructie dat naspeelde, vond zijn advocaat ongeloofwaardig. Het is volgens haar niet uitgesloten dat haar cliënt, een liefhebbende vader, met zijn kind is gevallen. Ze vroeg om vrijspraak.

De uitspraak volgt op 25 april.