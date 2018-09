Naam: Kerstin Holm

Leeftijd: 31 jaar

Beroep: tolk en juf Nederlands op een basisschool

Thuissituatie: woonde de afgelopen jaren in Canada en Zwitserland en woont nu in Ierland

-------------------------------------------------------Toch is het mooiste wat we overhouden aan onze reizen de mensen. We hebben overal vrienden en iedereen brengt een stukje van zijn eigen cultuur mee. We zijn bij een bruiloft in Milaan geweest waar ze de bruidegom in de lucht gooiden na de ceremonie en behoorlijk hoog ook!

Ik heb een heel gesprek gehad met vriendinnen uit verschillende landen over hoe je elkaar gedag zegt. Twee of drie zoenen, knuffel, hand? Of zoals mijn Duitse vriendinnetje riep: "wij raken elkaar niet aan hoor!". Vincent vond het niet zo toen een Griekse vriend hem gedag wilde zoenen, dat is voor Nederlandse mannen toch wel weer een beetje een gek gebruik.

Toen mijn Amerikaanse baas mij een prettig weekend wenste en mij plotseling een knuffel gaf wist ik niet waar ik het zoeken moest. Het was ook heel apart dat ze zichzelf op een etentje bij mij thuis uitnodigde, want zoals ze zei "ik was haar duidelijk vergeten".

Dagenlang heb ik mij afgevraagd of nou terug moest buigen naar mijn nieuwe Japanse collega, of zou dat onbeschoft zijn?

En Nederlandse gekke gebruiken? Een Engels vriendinnetje kwam met mij mee naar mijn ouders en mijn zusjes verjaardag werd gevierd. Ze was compleet verbaast dat wij elkaar allemaal feliciteren, zelfs zonder dat mijn zusje er was! En hoe durfde ik "nee" tegen mijn moeder te zeggen toen die mij wat te drinken aanbood? Echt super onbeschoft.

Zo zie je maar, we zijn allemaal anders en we kunnen nog reuze veel van elkaar leren.

