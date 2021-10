Twee kinderen (6 en 8) gedood tijdens autorace in Texas

Binnenland

Politie onderzoekt mogelijke opzet bij fatale botsing Oosterhout

De politie onderzoekt of er sprake was van opzet bij de fatale aanrijding in Oosterhout zaterdagmiddag. Daardoor overleed een 31-jarige man uit Oosterhout, die te voet was toen hij door een auto werd aangereden. Een 26-jarige man uit Raamsdonksveer is aangehouden.