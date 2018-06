Klanten ingestort hotel zaten al uren ’vast’ voor lawine

Ee foto gedeeld door de Guardia di Finanza laat de binnenkant van het verwoeste hotel zien. Ⓒ EPA

De klanten die nu onder het puin liggen van het ingestorte hotel Rigopiano in de Italiaanse plaats Farindola hadden allemaal allang afgerekend en hun koffers ingepakt om te vertrekken. Ze hoefden woensdagmiddag om drie uur alleen nog maar op de sneeuwschuiver te wachten die de weg zou vrijmaken. Maar die kwam maar niet. Eerst zou de sneeuwschuiver later om vijf uur komen. Maar ook toen kwam die niet. Later om tien uur ‘s avonds kwam de vernietigende lawine.