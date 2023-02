Fransen opgepakt in Marbella na bizarre ontvoering Nederlandse zakenman Jamal B.

De arrestanten zouden twee Fransen zijn van 37 en 42 jaar. Ze zouden lid zijn van een gewelddadige criminele organisatie.

In augustus 2020 werd de man op spectaculaire wijze ontvoerd. Op een parkeerplaats voor een restaurant in Marbella werd hij met twee auto’s klemgereden en door acht zwaarbewapende ontvoerders verkleed als politiemensen uit zijn auto gesleurd en meegenomen. Zijn vrouw en vijf kinderen waren getuige. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de Nederlander van Marokkaanse komaf. Er wordt gevreesd voor zijn leven.

De familie van de man loofde eind januari een beloning van 100.000 euro uit voor degene die de gouden tip zou geven. De antinarcoticabrigade die bezig is met het onderzoek vermoedt dat er sprake is van een afrekening in het criminele circuit, maar zijn vrouw bestrijdt dat. Mogelijk wordt hij verward met een oom, Saïd Chaou, die wordt verdacht van drugssmokkel. In Marokko wordt hij nog verdacht van het financieel steunen van protesten in het noorden van het land. Hij was daar eerder parlementslid en is fel criticus van koning Mohammed VI.

Weet u meer? De Telegraaf is te bereiken via de Tiplijn of mail m.vink@telegraaf.nl.