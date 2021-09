Vissers vissen bijna vier meter lange gele netpython uit Belgisch kanaal

Mirsad (60) en zoon Sadmir (27) Mesanovic gaan vaak een hengeltje werpen langs de kanaaloever op het einde van de Groenstraat, maar wat ze maandag meemaakte zullen ze nog lang navertellen. Plots dreef een uit de kluiten gewassen dode python voorbij hun dobber.

“Eerst dachten we dat het een stuk speelgoed was, want alleen de rug van het beest was te zien. Toen mijn vader met zijn lijn naar het voorwerp gooide, bond het lood zich rond het lichaam”, zegt Sadmir.

Gele netpython

“Toen we het reptiel dichterbij trokken, stelden we vast dat het een gele netpython was van 3,95 meter lang. Mijn papa is afkomstig uit Bosnië en weet nogal wat van slangen. Hij wist vrij snel dat het om deze wurgslang ging die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt en die wellicht levend in het kanaalwater is terechtgekomen.”

“Je vindt de netpython in verschillende kleurcombinaties. De bekendste daarvan is de albino, wit met rode ogen. De netpython is met een maximale lengte van meer dan zeven meter en is een van de langste slangen ter wereld. Hij wordt vaak in dierentuinen, maar ook door particulieren in gevangenschap gehouden. De netpython is hierdoor een van de bekendste soorten slangen.”

Burgemeester Brent Meuleman schakelde de milieudienstin en liet het beest ophalen. “We hebben hier al veel vreemde dingen uit het water gehaald zoals een fiets of een droogrek, maar zoiets is wel heel bijzonder. Misschien de volgende keer een krokodil”, grapte Mirsad met een knipoog naar de opblaaskrokodillen die ooit in de gemeentelijke visvijver werden uitgezet om er de aalscholvers weg te jagen.