Blokkeerfriezen schenken restant donaties aan kinderdoelen

In overleg met initiatiefnemer Robin van Prattenburg (35) van de crowdfund besloten de Friezen om aan de organisaties KIKA, Het vergeten kind, Kinderdroomwens en Cliniclowns elk tienduizend euro te doneren.

Een grote groep Friezen blokkeerde in november 2017 de A7 bij Joure tijdens de intocht van Sinterklaas. Zij wilden voorkomen dat bussen met anti-Zwarte Piet activisten uit de Randstad Dokkum zouden bereiken. Van hen werden 34 veroordeeld.

Twee ton

Uit sympathie met de Friezen startte Van Prattenburg, werkzaam als medewerker veiligheid bij de GGZ in Warnsveld, zijn crowdfund. Hij werd overvallen door het enorme succes van de inzamelingsactie. Meer dan tienduizend mensen doneerden in totaal meer dan twee ton. Hiermee konden niet alleen de boetes, de schadevergoedingen en de aanvankelijke proceskosten, maar ook de kosten voor het hoger beroep worden betaald. Van Prattenburg: ,,Het werd een heel circus, maar ik heb me zo terughoudend mogelijk opgesteld, ben ook niet ingegaan op uitnodigen van talkshows enzo. Maar het kostte uiteindelijk wel veel tijd en aandacht.”

Afgelopen maand besloot de Hoge Raad dat de veroordeling voor het blokkeren van de A7 in stand kan blijven. Daarmee is voor Van Prattenburg het proces definitief afgesloten. ,,Ik heb altijd gezegd dat we het geld, dat eventueel overblijft, aan een goed doel willen schenken. In overleg met de blokkeerders en met Jenny zijn we tot deze selectie gekomen. Wat begon met kinderen, eindigt nu met kinderen.”

Onderneemster Jenny Douwes (42) vindt het initiatief ’prachtig’. ,,Hiermee komt toch nog een positief einde aan, laten we zeggen, een bijzondere periode.” Douwes moet haar taakstraf van 90 uur overigens nog uitvoeren. ,,Maar ik heb nog geen idee hoe of wat.”

Inmiddels hebben drie van de vier kinderorganisaties gereageerd en de donatie geaccepteerd.