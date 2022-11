Nieuwe killer VR-bril dodelijk voor verliezers

Spelers zetten een NeveGear virtual reality-headset op en openen de nieuwe game genaamd Sword Art Online, gebaseerd op de gelijknamige Japanse anime en roman. De spelers moeten proberen te ontsnappen aan de virtuele wereld van een gekke wetenschapper door zich een weg te banen door een kerker van 100 verdiepingen.

Aan het apparaat zijn drie explosieve ladingsmodules boven het scherm bevestigd die op het voorhoofd van de speler zijn gericht. Als de speler tijdens het spel game-over is, zou de magnetronzender automatisch afgaan en het hoofd van de speler vernietigen.

Niet de laatste

Het apparaat is momenteel niet te koop. „Op dit moment is het slechts een poging tot kunst, een provocerende herinnering aan het feit dat er nog heel veel onontgonnen gebied is in het ontwikkelen van games. Dit is, zover ik weet, het eerste non-fictie voorbeeld van een VR-apparaat dat de gebruiker echt kan vermoorden. En het zal niet de laatste zijn”, aldus Luckey.