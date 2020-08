Oppositie wil dinsdag heropening coronadebat

„Het weglopen van de regeringspartijen was een klap in het gezicht van alle zorghelden die ons door deze coronacrisis leiden”, stelt Klaver. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - Als het aan de oppositie in de Tweede Kamer ligt gaat het coronadebat komende dinsdag verder. Volgens GroenLinks-voorman Jesse Klaver zorgt het weglopen van de coalitie bij de hoofdelijke stemming over een salarisverhoging voor zorgpersoneel voor zoveel commotie dat heropening van het debat nodig is.