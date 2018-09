Naam: Maaike Waldman

Leeftijd: 31 jaar

Beroep: Freelance tekstschrijver & communicatieadviseur

Relatie: Ja, Thomas Waldman

Kinderen: Lucas (2,5)

Favoriete website: Facebook, Froot.nl en maaikeschrijft.com

Typische vrouwelijke eigenschap: Nooit genoeg kleren in de kast!

-------------------------------------------------------

Hoera! Ik ben zwanger! Wat een prachtig nieuws vertelden wij enkele weken geleden aan onze familie en vrienden.

Er zit bij mij wel een addertje onder het gras. Vanaf week vijf ben ik ziek, zwak en misselijk. Heel erg misselijk. Als je dit mensen vertelt, ook je verloskundige en huisarts, krijg je het antwoord dat het erbij hoort, met 10 à 12 weken gaat het weg. Inmiddels ben ik 14 weken en de dagen worden iets beter. De goede dagen worden minder uitzonderlijk, dus dat is heel positief.

En misselijkheid is niet het enige probleem voor de zwangere vrouw. Wat denk je van veel aankomen, bekkeninstabiliteit, hoofdpijn, gierende hormonen, zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar de komst van die kleine maakt alles goed. We kijken heel erg uit naar zijn of haar komst, we kunnen niet wachten. Hoe bijzonder is het om je kindje te voelen, het hartje te horen en te zien groeien bij elke echo.

En nu is het zaak om mezelf in conditie te houden, voor te bereiden voor de laatste loodjes, bevalling en de kraamtijd. Dat klinkt wat vroeg nog nu, maar een tweede zwangerschap is toch zwaarder dan de eerste. Dus ik ga nu al naar de fysiotherapeut, en dat helpt! Verder ga ik me verdiepen in de wereld van de zwangere en fitte vrouw, hoe doe je dat? Zwangerschapsyoga, zwangerschapsfitness, diëtiste, zwangerschapsgym, zwemmen, ga zo maar door.

Eerst vandaag maar eens naar de verloskundige om het hartje weer te horen!