Vietnamese douane vindt 7 ton olifantenivoor in container ’met pindanoten’

Hoewel de handel in ivoor al sinds 1992 verboden is in Vietnam, blijft het materiaal populair vanwege zijn vermeende geneeskundige kwaliteiten. Ook in andere Oost-Aziatische landen is ivoor erg populair. Maar er is geen enkel bewijs dat het gebruik van poeder afkomstig van slagtanden van olifanten of hoorns van neushoorns enig medisch effect heeft.

Het stropen van olifanten en neushoorns is een van de belangrijkste redenen voor de afname van de populaties van die dieren in zuidelijk Afrika. Stropers verkopen het ivoor voor honderden tot duizenden euro’s per kilo, al is de prijs sinds de coronapandemie serieus gezakt.

Vietnam heeft sinds 2018 in totaal meer 60 ton ivoor in beslag genomen.