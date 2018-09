Een wake-up call voor ouders

Naam: Marsha Pinedo

Op de telefoon van haar moeder is papa een grafsteen. Wanneer hij belt om zijn dochter te spreken, meldt zich hel en verdoemenis. Esthers ouders zijn 6 jaar geleden gescheiden. Ze zijn gestopt met communiceren en zien elkaar als vijanden. Esther (11) vertelt mij dat zij moe is van de stiltes en de spanning. Zij kan er niet meer tegen dat elke afspraak over haar via haar wordt besproken.

Het interview met Esther (een van de vele die ik onder jongeren met gescheiden ouders heb afgenomen) was voor mij de aanleiding om 2 jaar geleden Stichting Villa Pinedo op te richten. Een online platform voor jongeren met gescheiden ouders, een plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Een plek waar de stem van een kind ouders een wake-up call geeft, zodat vader en moeder keuzes maken in het belang van het kind. Workshops, filmpjes, online trainingen en verhalen waarin de stem van het kind centraal staat.

Een plek waar kinderen hun ei kwijt kunnen, waar zij open kunnen vertellen wat ze denken en voelen, waar dat mág. Zonder schuldgevoel. Waar kinderen elkaars verhalen herkennen en kunnen erkennen. Daarom Villa pinedo.nl. 39 jaar na de scheiding van mijn ouders staat mijn leven in het teken van echtscheiding.

Mijn droom is dat de 70.000 kinderen die ieder jaar te horen krijgen dat papa en mama uit elkaar gaan, geen last hebben van de scheiding. In mijn droom gaan ouders na de scheiding respectvol met elkaar om. Leren ze hun kinderen dat je na een breuk met elkaar verder kunt. Want juist door hun kinderen zijn vader en moeder voor altijd aan elkaar verbonden.

Esther heeft ons interview aan haar ouders laten lezen. Wat een moed. En toen pas, na het lezen van Esthers woorden, beseften zij wat het effect is van hun woede en wraakgevoelens op Esthers vertrouwen, zelfbeeld en dromen. Esther gaf haar ouders een wake-up call. Ze schakelden een mediator in en nu verschijnt de naam van papa in beeld als hij belt. Het kerkhof heeft Esthers moeder achter zich gelaten.