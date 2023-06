Doorbraak in Amerikaanse coldcasezaak: verdachte na 40 jaar opgepakt voor gruwelmoord

Hillsborough County - Ruim veertig jaar wist hij uit de klauwen van politieagenten te blijven, maar afgelopen week kwam daar een einde aan. De 65-jarige Donald Michael Santini werd woensdag gearresteerd in San Diego voor de moord op de destijds 33-jarige Cynthia Ruth in 1984. Haar verminkte lichaam werd toen gevonden in een greppel in Hillsborough County, Florida. Autopsie wees uit dat ze was gewurgd.