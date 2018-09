De tele-lover

‘Ben jij dat lange, magere meisje met halflang kastanjebruin haar?’ vraagt hij.

Ik blaas mijn ingehouden adem uit en zeg dat dit een goede omschrijving van mij is.

Fluisterend wisselen we nieuwtjes en weetjes uit. We zijn allebei gelukkig getrouwd. Hij heeft vier kinderen, twee katten en een papegaai. Ik som op: geen kinderen, geen huisdieren alleen af en toe een spinnetje in huis.

Hij lacht.

Ik herinner me de kuiltjes in zijn wangen, zijn sprankelende ijsblauwe ogen en de fijne lijntjes in zijn ooghoeken die hem iets charmants gaven.

Hij geeft me zijn nul-zes nog voordat ik daar om vraag en ik geef hem het mijne. Ik mag hem niet meer thuis bellen. Na het weekend bel ik hem in zijn lunchpauze, spreken we af. Dan praten we verder.

’s Nachts ben ik veel te opgewonden om te kunnen slapen. Ik denk terug aan de meest verrukkelijke sensatie die ik ooit beleefd heb. Mijn vakantiegeliefde veroorzaakte met zijn tong tussen mijn benen een explosie in mijn onderlijf die zich razendsnel door mijn hele lichaam verspreidde. Het leek of mijn hersenen uit mijn hoofd werden geblazen. Het vloeide naar mijn tenen en het stroomde omhoog totdat het zelfs in mijn vingertoppen gloeide. Ik voelde mijn vocht in kleine straaltjes uit me golven.

Altijd als ik hier ben met mijn gedachten flitst een felle scheut puur genot door mijn onderbuik.

Ik denk te vaak aan hem.

De volgende ochtend lig ik nog in bed als bij het geluid van een binnenkomend sms’je mijn hart met een rotgang in mijn maag dondert.

Goed geslapen? lees ik.

Met trillende vingers typ ik: Nee, maar eigen schuld, had ik je maar niet moeten bellen. En jij?

Ik verzend het bericht en leg de Nokia op het kussen naast me. Mijn hand zweeft er nog boven als er opnieuw een sms'je binnenkomt.

Ja, goed geslapen. Je bent niet alleen zeker?

Jawel.

Vrijwel meteen begint de Nokia te rinkelen.

Mijn hart fladdert als een opgeschrikte vogel.

We raken in gesprek alsof we elkaar gisteren voor het laatst gesproken hebben. Alsof er geen gat van anderhalf decennium tussen ons in zit. Hij is nieuwsgierig waarom ik na al die jaren contact met hem zoek. Ik zeg dat het me niet gelukt is hem te vergeten. Wat wil ik van hem? Hij is niet rijk, niet knap. En oud.

Ja, nog steeds 13 jaar ouder. Ik plaag hem en noem hem een oude fiets.

Hij vraagt of ik erg veranderd ben. Of ik een dikke moeke ben geworden? Ik zeg naar waarheid dat ik ronder ben geworden, maar dat ik verder nog veel lijk op het meisje van 23 dat ik toen was.

‘Je was toen ook niet de lelijkste van de klas,’ zegt hij.

Gelukkig kan hij de hete blos die over mijn wangen kruipt niet zien.

Hij vraagt wat hij dan gedaan heeft waardoor ik aan hem ben blijven denken. Aarzelend geef ik toe dat ik vooral aan onze nachten samen denk.

‘En denk je ook aan mij als je met je man vrijt?’ vraagt hij gretig.

Mijn ja klinkt zacht en schor.

‘Je zei gisteren toch dat je gelukkig getrouwd bent?’

‘Klopt. Maar in bed niet. Ik wil nog één keer met jou naar bed en dan zal ik je de eerstkomende vijftien jaar niet meer lastigvallen.’

