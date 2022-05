Israelische regering lijkt meerderheid in parlement kwijt te zijn

De regenboogcoalitie tussen linkse en rechtse partijen was al tijden broos door het vertrek van de rechtse Idit Silman en nu verliest zij ook iemand van de linkervleugel. Zoabi wijst met name naar de recente gebeurtenissen in Jeruzalem als reden voor haar vertrek. Tevens stelt ze dat ze misschien weer steun zal verlenen, als de regering „haar koers verandert”.

Haar vertrek zorgt voor een schokgolf in de Israelische politiek, die de afgelopen jaren bijna constant in crisis was. Maar of de oppositie nu de regering weg kan sturen is nog maar de vraag, want zij is net als de coalitie hopeloos verdeeld.