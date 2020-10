Politie gaat op vuurwerkjacht in grensstreek

Nu onder meer rotjes en pijlen in de ban gaan, vermoedt de politie dat burgers naar buurlanden gaan voor hun vuurwerk.

De politie pleitte al jaren voor het verbod op pijlen, knallers en single shots, omdat agenten ermee beschoten worden. „Maar we beseffen ook dat we dan, ondanks de grote druk op de organisatie, iets moeten doen aan handhaving”, zegt programmamanager Ruud Verkuijlen van de Nationale Politie.

De jacht op illegaal vuurwerk is succesvoller dan ooit. Onlangs werd in samenwerking met Duitsland 50.000 kilo onderschept, wat het totaal aantal kilo onderschept vuurwerk dit jaar op 70.000 brengt.

In heel 2019 werd 61.000 kilo onderschept. De politie maakt zich zorgen over de verkoop, die vaak vanuit bestelbusjes plaatsvindt. „Die handel is levensgevaarlijk. Zo’n busje is een bom.”