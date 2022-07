Eerste helft 2022 in Zeeland net zo zonnig als in Barcelona

Ook in de rest van Nederland is 2022 tot nu toe het zonnigste jaar ooit gemeten. Gemiddeld over het land scheen de zon tot en met vrijdag 1377 uur, ruim 300 uur meer dan gemiddeld. Dat komt neer op 30 procent meer dan normaal, of ruim anderhalf uur extra per dag.

In de zonnige Spaanse kustplaats schijnt de zon gemiddeld 1550 tot 1600 uur in de eerste helft van het jaar.

In de relatief sombere maanden januari en februari van dit jaar zag het er niet naar uit dat er een record zou worden verbeterd of dat Barcelona zou worden benaderd. De zon scheen toen in Zeeland in totaal 195 uur, tegen 310 in Spanje. Vanaf maart heeft Zeeland de schade ingehaald. In de lente en zomer tot nu toe kreeg Nederland een recordhoeveelheid zonneschijn.

Volgens de 30-daagse verwachting blijft het ook de komende maand behoorlijk zonnig.