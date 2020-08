Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt naar 109, Kuipers niet alarmistisch

De cijfers staan nog in geen verhouding tot de getallen in maart, tijdens de piek van de pandemie. Zo werden volgens het RIVM op 27 maart maar liefst 609 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, een dagrecord.

Ic’s

Op de intensive cares liggen momenteel 27 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juli. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 70 naar 82.

Op de intensive cares liggen ook 539 mensen met andere aandoeningen. In totaal behandelen intensivisten dus 566 mensen. Dat aantal schommelt al twee maanden rond de 600.