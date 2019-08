Zwembad van vakantiepark Kaatsheuvel gesloten

Het zwembad was woensdag overdag al even gesloten, omdat er te veel chloor in het water zat. Na heropening ging het 's avonds mis. Het is niet zeker of de kinderen ziek werden door te veel chloor in het water of in de lucht van het zwembad. "De luchtzuivering van het zwembad werkte niet afdoende", aldus de provincie Noord-Brabant.

De provincie wil dat eigenaar Oostappen maatregelen neemt "om problemen met de waterkwaliteit en/of luchtbehandelingsinstallatie in de toekomst te voorkomen". Pas als alles weer in orde is, mogen mensen weer gebruikmaken van het zwembad.

Het buitenbad van het vakantiepark blijft wel open.