Geslaagde vakantie: ’Nederland heeft het allemaal’

John en Intan Koeman uit Den Haag hebben nu een vakantiehuisje bij Balkbrug als alternatief voor hun jaarlijkse vakantievluchten naar China en Indonesië. Ⓒ Foto’s Rias Immink

Jarenlang was ’hoe verder hoe beter’ de vakantienorm. Scheveningen maakte plaats voor Benidorm, dat op zijn beurt weer werd overvleugeld door Bali. Door corona is alles terug bij af: de van vroeger bekende polderbestemmingen als Zandvoort en Valkenburg zitten bomvol deze zomer. En wat blijkt? Het is genieten aan de ’Costa Veluwemeer’. Menigeen boekt zelfs alvast bij voor volgend jaar: „Er is nog een wereld te ontdekken in eigen land.”