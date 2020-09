VVD wil Thaise aanpak: gedumpt afval retour afzender

De Maasstad gaat gebukt onder een afvalplaag, de straten zijn vies en veel mensen klagen erover. Waar andere partijen zich beklagen over de bezuiniging van 35 miljoen euro waardoor de stad viezer is geworden, meent VVD-raadslid Pascal Lansink dat het probleem vooral ligt aan Rotterdammers zelf die vertikken het afval goed weg te gooien.

„Het merendeel van de naastplaatsingen komt voort uit gedrag”, stelt het raadslid. „Bij ruim de helft van vuil naast de container is die helemaal niet vol of verstopt. Er zijn ook nog eens genoeg containers. En overal vaker legen heeft ook niet veel zin heb ik van Stadsbeheer begrepen.”

Dus wil hij in navolging van een aanpak in Thailand het ’foute afval’ retour afzender laten gaan. Wie daar afval op straat dumpt krijgt het een in kartonnen doos thuisbezorgd met een bijbehorend schrijven waarom de troep terug is gekomen en hoe het wel moet.

Dat idee biedt hier mogelijkheden, meent Lansink. Er zijn al ’flying squads’ actief in Rotterdam, boa’s die door te spitten in het gedumpte vuil de eigenaar ervan achterhalen om ze te kunnen beboeten. Lansink heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het Rotterdamse stadsbestuur.

„Ze weten het adres al van de vervuiler want dat hebben ze opgezocht voor de boete. Waarom kunnen ze niet gewoon aanbellen en de vuilniszak teruggeven? Een boete plus een goed gesprek met de bewoner.”

En daarbij een ’briefje van Bert’, Buitenruimtewethouder Bert Wijbenga. Daarin moet de wethouder nogmaals uitleggen hoe vuil opgeruimd dient te worden. Lansink meent dat zijn plan een ’interessante toevoeging’ is op het huidige beleid.

Wel is er bij de gemeente nog ruimte open voor verbetering, meent Lansink. „Op sommige plekken waar de containers snel vol zitten zou je vaker kunnen rijden maar de gemeente moet beter opletten bij de vele wegwerkzaamheden dat het beter communiceert met de bewoners.”

„Want het is te vaak onduidelijk of een container nog geleegd kan worden als de straat deels is afgezet. Omwonenden moeten daarvan vooraf op de hoogte worden gebracht zodat ze weten waar ze wél met hun vuil terecht kunnen.”