Rutte over aanvaring met Kaag: ’Uitgesproken, ik zat fout’

Kaag noemde de berichten over een ruzie tussen haar en premier Mark Rutte vrijdagmorgen „dorpsroddel en achterklap.” De D66-minister zei dat het „om helemaal niets” ging en dat de samenwerking „uitstekend” is.

Ook Kaag wou niet ingaan op de details van de woordenwisseling, die volgens diverse media ging over het vestigingsklimaat in Nederland. Rutte zegt niet meer precies te kunnen „reconstrueren” waar het over ging.

Is hier sprake van een incident of van betonrot, vraagt politiek commentator Wouter de Winther zich af in de podcast Afhameren:

RTL en De Telegraaf meldden dat de premier en vicepremier ruzie kregen over een op te richten Europees miljardenfonds voor subsidie aan bedrijven. Nederland zou daar aan moeten bijdragen: volgens RTL heeft D66 daar geen problemen mee, maar Rutte wel. Hij kreeg volgens deze media een woedeaanval, waarna Kaag wegliep. Later bood Rutte excuses aan.

Kaag zegt het vooral „grappig” te vinden dat er nu over geschreven wordt, terwijl het voorval zich vorige week afspeelde. Dat er kennelijk wordt gelekt vanuit overleggen vindt ze „verdrietig.” „Maar ja, wat kan ik er aan doen? Niet veel.” Rutte zegt „knap voor jullie” tegen de aanwezige pers, omdat zij lucht hebben gekregen van de aanvaring. Ook hij vindt het jammer dat hierover gelekt is.

De D66-leider vindt dat het niets zegt over de verhoudingen binnen het kabinet. Volgens haar ging het om een „communicatiemisverstandje”, die ook in „de beste families” weleens voorkomt. Dat er grote verschillen zijn tussen de VVD en D66 over de fondsen bestrijdt ze dan ook. Of het voorval in de media is uitvergroot, wil ze niet zeggen. Rutte zegt dat misschien juist omdat de verhoudingen met Kaag goed zijn, ze ook kunnen botsen.