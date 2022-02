Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Top Biden en Poetin mogelijk laatste kans om oorlog in Oekraïne te voorkomen

Door Alexander Bakker

Een fysieke topontmoeting tussen Biden en Poetin vormt voor beide kampen een belangrijke troef in het diplomatieke schaakspel. Ⓒ AFP

Brussel - Om wapengekletter in Europa te voorkomen lopen westerse leiders de deur plat in het Kremlin, maar van één ontmoeting is het tot nu toe nog niet gekomen: de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin spraken elkaar ’slechts’ telefonisch over Oekraïne.