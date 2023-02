Kamer: Nederland kan kinderen IS terughalen zonder hun ouders

Aanleiding voor de motie is een rapport dat Omtzigt opstelde over de berechting van Syriëgangers, waarover de Raad van Europa onlangs een resolutie heeft aangenomen. Daarin staat dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) - over het recht op gezinsleven - een uitzondering kent als de nationale veiligheid in het geding is. Dat betekent dat Nederland de ouders niet per se hoeft op te halen als het de kinderen wél wil ophalen, concludeert Omtzigt. Het is volgens hem vaak ook niet in het belang van het kind om samen met de ouders te zijn, die bijvoorbeeld actief deelgenomen hebben aan IS-acties.

Het zelfstandig opererende Kamerlid verwijst naar een paar gevallen waarbij het kabinet alleen weeskinderen ophaalde uit IS-kampen in Syrië. Maar die beperking is volgens hem niet nodig, omdat de kinderen uit de kampen kunnen worden gehaald zonder dat de ouders daardoor recht krijgen op terugkomst. Het kabinet kon zich vinden in de motie.

Bekijk ook: Steeds meer vrouwen en kinderen opgehaald uit Syrische kampen

Erbarmelijke omstandigheden

De omstandigheden in de Koerdische kampen waar de IS-vrouwen en hun kinderen soms al jaren zitten, zijn erbarmelijk. Velen willen terug naar Nederland maar het kabinet weigerde al die tijd ze actief terug te halen, omdat ze er zelf voor hebben gekozen daarheen te gaan en mogelijk gevaarlijk zijn.

Ondanks het politieke verzet tegen de terugkeer van Syriëgangers, heeft Nederland de afgelopen tijd toch een aantal vrouwen met hun kinderen opgehaald. Het kabinet werd daartoe voor het blok gezet door het Openbaar Ministerie en de rechters die de betrokkenen wilden vervolgen voor terroristische misdrijven. Als ze er niet tijdig zouden zijn, dan konden ze daarvoor niet meer worden bestraft. Begin november werden om die reden twaalf Nederlandse vrouwen met hun 28 kinderen teruggehaald naar Nederland. De vrouwen zitten vast.

De Raad van Europa telt 46 landen die zich in de raad sterk maken voor de mensenrechten en democratie in Europa.