Zo versoepelt Europa de lockdownregels

Kunnen we deze zomer toch naar het strand in ons favoriete vakantieland? Op veel plekken worden de lockdownregels versoepeld. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Steeds meer landen in Europa versoepelen de lockdownregels, nu de groei van de coronabesmettingen afneemt. Zo openen Hongarije, Tsjechië en Slowakije weer de grens tussen de drie landen en wordt het openbare leven in Luxemburg weer opgestart. In Duitsland wordt er al voorzichtig gesproken over het toelaten van toeristen. Indien de situatie het toelaat, kunnen er komende weken versoepelingen plaatsvinden voor Nederlanders die op vakantie willen.