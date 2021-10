Man schiet met pijl en boog meerdere mensen dood in Noorwegen

Dat gebeurde in Kogsberg, een plaats niet ver van Oslo met 25.000 inwoners. De verdachte is inmiddels ingerekend.

Wat zijn motief is, is niet bekend. De politie spreekt voorlopig van „een ernstig incident” en sluit terrorisme niet uit.

„Gebaseerd op wat we nu weten, handelde hij wel alleen”, zegt politiechef Oeyvind Aas. „Meerdere mensen zijn dood, meerdere zijn gewond.” Om welke aantallen het gaat, wil hij niet zeggen. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Supermarkt

Na de melding van het incident, rukte de politie uit en vroeg mensen om weg te blijven uit de omgeving. Het ging om een ’levensgevaarlijke situatie’ waar geen controle over was. Hoe lang het precies duurde voordat de verdachte was ingerekend, is niet bekend.

Volgens de politie is de schutter zijn aanval begonnen in de supermarkt en trok vervolgens verder. Hij zou zich over een groot gebied hebben verplaatst, en daar worden nu sporen onderzocht.

Hulpdiensten zijn groots uitgerukt, met onder meer tien ambulances en helikopters. De politie heeft onder meer een woning in het centrum van de stad bezocht, zo melden Noorse media.

Later meer.