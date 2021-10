Man schiet met pijl en boog vijf mensen dood in Noorwegen

Dat bevestigt de politie. Het dodental zou nog kunnen oplopen. De verdachte is inmiddels ingerekend.

Over een motief was enkele uren na de daad nog niets bekend. De politie onderzoekt of het een terreurdaad was. De nationale politie heeft agenten opgeroepen zich goed te bewapenen na het „ernstige incident.” Doorgaans zijn Noorse agenten onbewapend. De autoriteiten hebben nu besloten agenten tijdelijk van vuurwapens te voorzien.

„Gebaseerd op wat we nu weten, handelde hij wel alleen”, zegt politiechef Oeyvind Aas.

Supermarkt

Na de melding van het incident, rukte de politie uit en vroeg mensen om weg te blijven uit de omgeving. Het ging om een ’levensgevaarlijke situatie’ waar geen controle over was. Hoe lang het precies duurde voordat de verdachte was ingerekend, is niet bekend.

Volgens de politie is de schutter zijn aanval begonnen in de supermarkt en trok vervolgens verder. Hij zou zich over een groot gebied hebben verplaatst, en daar worden nu sporen onderzocht.

Kongsberg ligt ten westen van hoofdstad Oslo en telt 25.000 inwoners.

’Vreselijk’

„De informatie die wij uit Kongsberg binnen krijgen is afschuwelijk”, vertelde de Noorse minister-president Erna Solberg woensdagavond laat in een persconferentie. „Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft”, aldus Solberg.

Ondertussen is het stadje in rouw gestort. „Het is totaal gestoord”, concludeert een buurtbewoner in Noorse media.