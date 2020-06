Verwisselde bitterballen van Kwekkeboom uit winkel gehaald

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

WIJK BIJ DUURSTEDE - Snackfabrikant NewForrest haalt een deel van de bitterballen van de Kwekkeboom voor in de oven en airfryer met kaas van Old Amsterdam uit de winkel. In een aantal verpakkingen zijn rundvlees bitterballen terechtgekomen. Het gaat om Old Amsterdam bitterballen met de code mei 2021-2105 met tijdsaanduiding vanaf 21:57 tot 23:05.