Afgietsels van 100 jaar dode mensen

Deze zogeheten moulages zijn afkomstig van het Pathoplastisches Instituut in Dresden. Nog niet eerder werden deze indrukwekkende beelden in Boerhaave getoond. De afgietsels werden tussen 1900 en 1930 gemaakt en gebruikt binnen het academische onderwijs om artsen in opleiding te leren de gevaarlijke ziektebeelden te herkennen. De medische fotografie stond destijds nog in de kinderschoenen.

Beschermende kleding die artsen door de eeuwen moest beschermen tegen pest, ebola etc.

Vooral het beeld van een dertienjarig meisje dat de mazelen heeft, is aangrijpend. Het kind kijkt met bloeddoorlopen ogen en snot in de neus de kijker vermoeid aan. Overal op haar bleke huid tekenen zich rode vlekken af. „Vandaag de dag worden de meeste kinderen in Nederland ingeënt tegen de mazelen. Maar nog geen honderd jaar geleden stierven jaarlijks zo’n 200 tot 300 kinderen aan deze ziekte die gepaard kan gaan met long- en hersenvliesontsteking”, weet Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaave en columnist van deze krant.

Twee jaar lang werkte hij en zijn team aan Besmet, een expositie over besmettelijke ziekten door de eeuwen heen: van de pest, de grootste pandemie ooit die in de Middeleeuwen een derde van de Europese bevolking uitroeide, tot hiv, sars en ebola. „We zijn immers niet alleen een natuurwetenschappelijk museum, maar ook een die de geschiedenis van de geneeskunde belicht. Daarbij willen we aansluiten bij de actualiteit, zoals de discussie rond de dalende vaccinatiegraad en de anti-vaxbeweging die vorig jaar regelmatig in het nieuws waren.”

Hij vervolgt: „De rode draad in ons expositieplan was de waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor ziekte X, die tot een internationale noodsituatie en pandemie kan leiden. Niemand wist waar of wanneer die geheimzinnige ziekte zou uitbreken. Maar door een bizarre samenloop van omstandigheden kreeg ziekte X begin 2020 ineens een gezicht: corona oftewel Covid-19 hield de wereld onverwacht in zijn greep. Wij moesten daardoor onze tentoonstelling, die op 15 april geopend zou worden, niet alleen uitstellen, maar ook aanpassen.”

Zo zijn er persoonlijke corona-ervaringsverhalen aan de presentatie toegevoegd. „Zo leggen we parallellen tussen de geschiedenis en de actualiteit. Corona onderstreept bovendien de urgentie van deze expositie. Historische verhalen zijn relevant om de huidige situatie te duiden. Door alle tijden heen zijn mensen overvallen door besmettelijke ziekten, die samenlevingen ontwrichten, maar ook solidariteit bevorderden.”

„Ook de behoefte van de mens om een zondebok aan te wijzen is van alle tijden. Recent zagen we bij de corona-uitbraak dat mensen met een Aziatisch uiterlijk met de nek aangekeken of uitgescholden werden. En de Nederlandse patiënt nul met corona, een man uit het Brabantse Loon op Zand verklaarde dat hij zich soms als een melaatse behandeld voelde”, zegt de directeur.

„Sociale uitsluiting in dit soort gevallen gaat terug tot lepra, oudst bekende besmettelijke ziekte. Dat laten wij ook zien middels een houten Lazarus-klepper, waarmee de leprozen op straat hun komst moesten aankondigen. Stigmatiserend inderdaad, al zat er ook een positief kantje aan: het waarschuwende geluid gaf hen ook de kans om voorbijgangers om een aalmoes te vragen.”

Andere bijzondere stukken die het publiek kan bewonderen zijn een Aids-quilt, waarmee de slachtoffers van het hiv-virus in de jaren tachtig herdacht werden, en bijvoorbeeld de Plague Dress van de Britse kunstenares Anna Dumitriu. Van ruwe zijde vervaardigde zij een jurk in de stijl van de zeventiende eeuw, die ze verfde met walnootschillen.

„Een verwijzing naar het gebruik van walnoten bij het bestrijden van de pest in die tijd. Ook voegde ze lavendel aan de japon toe, een geur waarmee men hoopte de dodelijke ziekte op afstand te kunnen houden.”

Een spannend detail in de japon van de kunstenares is dat zij de borduursels op de stof heeft geïmpregneerd met het DNA van de pest-bacterie.

Zij verkreeg dit materiaal uit de gedode bacteriën die in het laboratorium van de National Collection of Type Cultures in Engeland worden bewaard. „In haar werk komen alle aspecten van de expositie, kunst, wetenschap en de angst voor en zorgen om besmettelijke ziekten samen.”

De expositie Besmet is te zien van 16 juli t/m 9 januari 2022. Via de website zijn nu al verschillende podcasts over epidemieën te beluisteren.