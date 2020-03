Kippen moeten langer binnenblijven om vogelgriep

De minister doet dat uit voorzorg, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Experts hadden eerder deze maand besloten dat de kans op vogelgriepbesmettingen kleiner was geworden, maar in de loop van maart zijn er twee nieuwe besmettingen in Duitsland bij gekomen. Die waren niet meegenomen in het nieuwe advies van de experts, daarom verlengt Schouten nu de ophokplicht.

Die plicht bestaat al sinds 12 februari na eerste Duitse besmettingen en geldt voor commerciële pluimveebedrijven. De dieren mogen niet naar buiten, omdat wilde vogels de vogelgriep over zouden kunnen brengen.