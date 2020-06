Geaardheid geen reden voor ontslag

Een man met een Pride-vlag viert de uitspraak bij het Hooggerechtshof. Ⓒ Foto REUTERS

Washington - Werknemers mogen niet ontslagen worden om hun seksuele geaardheid of hun genderidentificatie. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof besloten. De uitspraak is een grote overwinning voor de LBHTI-beweging. Het besluit was opvallend, omdat conservatieve rechters in de meerderheid zijn dankzij benoemingen door president Trump.