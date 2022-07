Complotdenker Micha Kat in hoger beroep tegen uitlevering

Activisten kwamen uit het hele land naar de begraafplaats in Bodegraven voor een ’eerbetoon’ aan de ’slachtoffers’ van ’ritueel seksueel misbruik’. „Ik vond het vreselijk dat ze uitgerekend deze plek misbruikten”, aldus een oudere bezoeker. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Complotdenker Micha Kat die in Noord-Ierland vastzit, is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter daar dat hij kan worden uitgeleverd aan Nederland, zo laat het Openbaar Ministerie woensdag weten. Er is nog geen datum voor dit hoger beroep.