CDA-leider Hoekstra stuurt aan op koerswijziging ’grote dossiers’ na dreun BBB

Hoekstra reageerde bij zijn aankomst voor de wekelijkse ministerraad op de gevolgen van de verkiezingswinst van BBB. „Dit is echt een aardverschuiving, met een glashelder verhaal aan ons op het Binnenhof.” Daar zegt de CDA-voorman niet omheen te kunnen. „Er is tegen ons allemaal - ook tegen het CDA - gezegd dat er een gapend gat zit tussen het Binnenhof en de rest van Nederland. Laten we eerlijk zijn: dit is zo’n aardverschuiving, dit moeten wij ons in Den Haag aantrekken. Je kan niet consequentieloos door op inhoud en op stijl.”

Wat het kabinet precies gaat veranderen zegt Hoekstra nog niet te weten. Maar de christendemocraat zegt ook te willen kijken naar grote dossiers. Dat zou dan kunnen gaan om onder meer stikstof. „Ik heb niet onmiddellijk een oplossing voor de enorme oorvijg die aan de hele politiek is uitgedeeld, maar daar hebben we ons wel toe te verhouden. We kunnen niet doen alsof er niks aan de hand is.”

Hoekstra zegt zich te hebben verdiept in de oorzaak. „Zeker als je ziet wat de belangrijkste redenen zijn geweest van de proteststem. Op één staan bewindspersonen zelf, op twee stikstof. Dat is iets wat je je hebt aan te trekken. Je kunt niet doen alsof dat niet bestaat. Daar ligt voor mij ook een grote verantwoordelijkheid, om met het CDA en andere collega’s in het kabinet, om daar consequenties aan te verbinden.”