Te huur: partner

Single is leuk

Op televisie worden we ermee om de oren geslagen. Single zijn is leuk. Denk aan de hitseries Sex and the City en Cougartown, waar er lustig op los wordt gefeest en geflirt. In Nederland wonen maar liefst 2,5 miljoen singles en dat worden er ieder jaar meer. Toch ziet meer dan de helft van de singels zichzelf liever met een partner.

Nepvriend

In China vinden mensen het zo vervelend om na hun dertigste nog vrijgezel te zijn dat ze via de Chinese Marktplaats een vriend of vriendin kunnen inhuren die met ze meegaat naar familiefeestjes. De ‘tortelduiven’ leren elkaar en elkaars achtergrond in een paar uur kennen en gaan daarna samen op pad. Het kost ongeveer 40 euro om een nepvriend in te huren.

Zou jij een nepvriend of –vriendin meenemen naar een feestje of vind jij het helemaal prima om als eeuwige vrijgezel door het leven te gaan? Of misschien neem jij wel een vriend mee naar die bruiloft zonder te vermelden dat jullie geen stel zijn. Praat met ons mee!