Amerikaanse media: derde prik wordt snel goedgekeurd

Een woordvoerder van de FDA wil de goedkeuring van een boostervaccin aan persbureau Reuters nog niet bevestigen en meldt slechts dat er „in de nabije toekomst” meer informatie bekend wordt gemaakt. De medicijnwaakhond analyseert momenteel data van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC om meer te weten te komen over de effectiviteit van een boostervaccin.

Het is volgens NBC News nog altijd onduidelijk wie er precies in aanmerking zouden komen voor een extra vaccinatie. Bronnen meldden eerder aan Amerikaanse media dat het zou gaan om mensen met een verzwakt immuunsysteem. Volgens schattingen van het CDC heeft 2,7 procent van de Amerikaanse volwassenen een verlaagde immuniteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die behandeld worden aan kanker, patiënten met hiv of mensen die een orgaandonatie hebben ondergaan.

Vaccinverdeling

Het toedienen van extra coronaprikken in rijke landen ligt gevoelig, omdat het vaccineren in veel ontwikkelingslanden maar moeizaam van de grond komt door een gebrek aan vaccindoses. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen in elk geval tot eind september te stoppen met het toedienen van de boostervaccins.

Meerdere EU-landen hebben al aangekondigd in september extra doses te gaan toedienen aan kwetsbare groepen. Het gaat onder meer om Frankrijk en Duitsland. Israël geeft nu al een derde vaccindosis aan 60-plussers. De Israëlische premier Naftali Bennett verklaarde dat die vaccinatiecampagne waardevolle informatie oplevert die ook in de rest van de wereld kan worden gebruikt bij de strijd tegen de delta-variant.