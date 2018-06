Bang voor mannen

Hoi Sylvia,

Ik ben een 25 jarige vrouw, die al heel wat nare ervaringen meegemaakt heeft op het gebied van jongens/mannen. Het probleem zit bij mij niet in het vinden van de oorzaak van mijn problemen, maar meer in het vinden van de juiste oplossingen. Toen ik jong was ben ik gepest, en misbruikt door verschillende jongens. Ik ben hier ontzettend sterk uitgekomen en voel me over het algemeen ook heel zelfverzekerd.

De afgelopen jaren heb ik mezelf afgesloten voor relaties, omdat ik daar geen behoefte aan had. Ik heb wel een aantal kortstondige relaties in het verleden gehad, maar op het moment als het dan serieus dreigt te worden haak ik af. Nu is het ook zo, dat door de ervaringen die ik gehad heb, het voor mij heel moeilijk is om überhaupt bepaalde gevoelens toe te staan als het om mannen gaat. Op dit moment voel ik dat ik klaar ben voor een echte relatie, maar nu durf ik me niet open te stellen voor mannen.

Hoe kan ik mezelf zo openstellen dat ik met mannen durf te flirten zonder dat ik mezelf voor gek vind staan. Bijvoorbeeld het kort aanraken van iemand is voor mij een lastig punt en ook echt oogcontact durf ik niet goed aan te gaan.

Ik ben altijd ontzettend, open, spontaan en ik vind het heerlijk om te lachen. Als ik in de toekomst iemand ontmoet die ik leuk vind, hoe kan ik dan zorgen dat ik mezelf blijf?

Dat ik mezelf open durf te stellen voor mannen zonder dat de angst en pijn van vroeger terug komt.

Groetjes M.

Beste M.

Je hebt een angst ontwikkeld voor mannen, wat natuurlijk geheel begrijpelijk is door wat jij hebt meegemaakt. Het angstmechanisme helpt jou te overleven. Je hebt een koppeling gemaakt tussen mannen en pijn en dat is wat doorbroken zou moeten worden, wil jij een normale relatie aan kunnen gaan met een man. Een aantal mannen zijn inderdaad gevaarlijk, irritant of storend, maar het overgrote deel van de mannen zijn echter onschuldig en bedoelen het goed. Zonder man voel jij je sterk en zelfverzekerd, maar als een man in jouw buurt komt, dan gebeurt er iets met jou. Dan slaat het angstmechanisme toe en durf je een man niet meer aan te kijken. Deze koppeling tussen man en pijn heb jij onbewust gemaakt. De oplossing ligt dan ook in jouw onbewuste en zal dus ook met een methode opgelost moeten worden, waarin gewerkt wordt met jouw onbewuste.

Een van deze methodes is EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandeling die helpt nare ervaringen te verwerken. De negatieve of verlammende emoties, die jij voelt als een man jou aandacht geeft, zullen geneutraliseerd worden door deze methode. Op www.emdr.nl kun je meer lezen en filmpje zien over deze methode. De wereld zit er op te wachten dat jij je prachtige zelf gaat laten zien! Dus wacht niet langer, dit gaat echt niet vanzelf over! Anders was het al lang opgelost. Dus als jij graag een relatie wilt aangaan, kun je op de genoemde site ook een therapeut vinden, die deze methode toepast.

Groetjes

Sylvia

www.relatieraadsel.nl

