Twee mannen in Schiedam aangehouden in verband met schietincident in Rotterdam

Kopieer naar clipboard

De politie trok eerder vandaag massaal uit in Rotterdam. Ⓒ JBMedia

Schiedam - De politie heeft twee mannen aangehouden in Schiedam. Zij zouden mogelijk betrokken zijn bij het schietincident in Rotterdam, waarbij twee stratenmakers geraakt werden.