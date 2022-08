Veilig Verkeer Nederland: ’Verbied opvoersets voor e-bikes’

Op dit moment is het in Nederland wettelijk toegestaan om via internet en fietshandelaren opvoerpakketjes te verkopen. „Bizar, want als je ze op de elektrische fiets installeert ben je gewoon een racemonster”, meent VVN-zegsman Rob Stomphorst. „Een e-biker haalt soms snelheden ver boven de 50 km/u, terwijl ze maar 24 km/u mogen. Dat levert levensgevaarlijke situaties op.”

Ook de Fietsersbond kijkt met argusogen naar die ontwikkeling en ziet graag dat de verkoop wordt stopgezet. „Voor de veiligheid van de fietser zelf en zijn mede-weggebruikers, die niet zien dat een rijwiel met zo’n hoge snelheid rijdt. Bovendien moet iemand die zijn e-bike opvoert, zich ervan bewust zijn dat bij een ongeval de schade niet vergoed wordt”, aldus een woordvoerder. „Ook vervalt de garantie op je fiets als er aan geknutseld is.”

Niet actief optreden

De politie zegt niet actief op te treden tegen eigenaren van de opgevoerde e-bikes. „Alleen als er een ongeluk met een elektrische fiets heeft plaatsgevonden kijken we of die is opgevoerd”, stelt Paul Broer namens de Nationale Politie. „Punt is dat het inbouwen van opvoersetjes zorgt voor verkeersonveiligheid, omdat het voertuig daar vaak niet op is gebouwd en voor de bestuurder minder controleerbaar kan worden. Maar het is het niet aan de politie om te bepalen wat wel of niet mag worden verkocht. Daarnaast moet een verbod ook handhaafbaar zijn.”

Broer vervolgt: „Er is ook geen boete voor te hard rijden op een gewone fiets omdat er geen maximum snelheid voor bestaat. Wel kan, volgens artikel 5 Wegenverkeerswet, een bon worden uitgeschreven als je het overige verkeer door je snelheid in gevaar brengt. Ook bestaat er geen rollerbank voor e-bikes zoals voor bromfietsen, maar wordt af en toe een lasergun ingezet.” VVN stelt dat e-bikes vaker gebruikt worden door jonge verkeersdeelnemers, zoals scholieren, en deze groep wil nog wel eens de grenzen verkennen als het om snelheid gaat. „We zijn dan ook blij met een recent aangenomen motie van het CDA voor een verbod op het opvoeren van elektrische fietsen en betere handhaving op de maximale snelheid van 25 kilometer per uur voor e-bikes. Benieuwd of er uitvoering aan wordt gegeven”, aldus Stomphorst.

Cijfers over ongevallen met opgevoerde e-bikes zijn er niet. Wel is duidelijk dat steeds er meer slachtoffers vallen op een elektrische fiets: in 2021 waren dat er 80 van de 207 doden op een fiets, in 2020 65 van de 203.