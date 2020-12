Koning blikt vooruit in kersttoespraak: ’We zullen elkaar weer omhelzen’

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

DEN HAAG - „Misschien bent u moe van de manische meningenmachine”, sprak koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak vanuit Huis ten Bosch. Die mensen zijn in zijn ogen de enigen: „Dat bent u niet.” Zijn betoog draaide om de virusuitbraak, om de maatschappelijke onzekerheid, waaruit al te stellige standpunten voortkomen, en om vergevingsgezindheid, zoals in de Bijbel. Hij besloot hoopvol: „Kerst is het feest van licht. Het licht komt terug”, waarbij hij ook doelde op het naderend eind van de coronacrisis: „We zullen elkaar weer omhelzen.”