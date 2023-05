Herkenbare foto’s verdachten bestormen AZ-tribune dinsdag te zien

ALKMAAR - In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond 24 herkenbare foto’s van verdachten van de ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd AZ - West Ham United te zien. Vorige week zochten supporters van AZ in het AFAS Stadion de confrontatie met supporters van West Ham. Ze braken hierbij door een hek tussen de tribunes heen. AZ had de wedstrijd verloren.