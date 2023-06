Moeder Colombiaanse kinderen na crash nog vier dagen in leven: ’Ga maar, zei ze vlak voor ze stierf’

Volgens de vader van Lesly (13), Soleiny (9) Tien Noriel (5) en de baby Cristin Neriman (1) heeft zijn oudste dochter hem verteld dat haar moeder nog een aantal dagen in leven was maar uiteindelijk aan haar verwondingen bezweek. Nog onthullender is dat het volgens de 13-jarige Lesly de moeder was die haar kinderen op het hart drukte dat ze een manier moesten vinden om te overleven.

„Mijn dochter vertelde me dat haar moeder nog vier dagen leefde. Vlak voor dat zij doodging heeft ze tegen de kinderen gezegd dat ze moeten gaan en dat ze niet moesten vergeten dat ze een vader hebben en dat ze wisten hoeveel die van hen houdt.”

Ranoque zei dat hij niet veel met zijn kinderen had kunnen praten vanwege hun gezondheidstoestand. „Het is niet makkelijk om hen vragen te stellen omdat ze veertig dagen niet goed hebben gegeten, niet goed hebben kunnen slapen. Dus daardoor kon ik nog niet veel te weten komen.” Zichtbaar geëmotioneerd zei de vader: „Ik hoopt dat de kinderen goed herstellen en me dan meer kunnen vertellen.”

Gevaren

De kinderen van Manuele Ranoque en Magdalena Mucutay zijn vrijdagavond gevonden door een gespecialiseerd opsporingsteam van het Colombiaanse leger dat bestond uit zo’n 120 commando’s en 75 oorspronkelijke bewoners die het regenwoud en zijn gevaren op hun duimpje kennen.

Moeder Magdalena en haar kinderen waren op 1 mei vanuit hun woonplaats woonplaats Araracuara in de provincie Amazonas in het zuiden van Colombia onderweg naar de hoofdstad Bogotá. Ze wilden daar bij de vader van de kinderen gaan wonen. Maar het vliegtuig stortte neer en alleen de vier kinderen overleefden de ramp.

Bedreigd

Manuel Ranoque is zijn woonplaats Araracuara ontvlucht omdat hij is bedreigd door de gewelddadige guerrillos (rebellen) van een dissidente FARC-organisatie. Vanuit ballingschap in Bogotá stuurde Ranoque geld zodat zijn vrouw en vier kinderen naar Bogotá konden komen om bij hem te komen wonen.

De linkse rebellenbeweging Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) begon in 1964 een gewapende strijd om de regering van dat land omver te werpen. In 2016 tekende het een vredesakkoord met de regering. FARC-leden die het daar niet mee eens waren zijn doorgegaan als criminele organisatie die zijn geld op gewelddadige wijze verdient met drugshandel en ontvoeringen. Iedereen die hun in de weg staat schieten zij zonder pardon dood.

Tegen de verzamelde pers zei Ranoque: „Voor hen ben ik een doelwit. Ze zoeken me om me te vermoorden.” Hij zei dat de intimidatie afkomstig is van de FARC-afsplitsing Front Carolina Ramírez.

Hoewel hij blij was dat zijn kinderen levend zijn teruggevonden, baart de veiligheid van hem en zijn familie hem zorgen. Het bangst is hij dat ze hem onder druk zullen zetten via zijn kinderen. „Zolang ik leef zal ik dat nooit toestaan.”