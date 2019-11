Brabantse caravanopslag in lichterlaaie

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Bij de brand komt veel rook vrij en de rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien, aldus de politiewoordvoerder. "Het staat goed in lichterlaaie." De brandende loods staat in een buitengebied, aan de Dorpsstraat.

In een NL-Alert worden mensen in de buurt van Oeffelt en Sint Agatha opgeroepen ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en uit de buurt van de rook te blijven. De brandweer Gelderland-Zuid twittert dat door de windrichting een brandlucht in de regio kan worden waargenomen, vooral in de omgeving van het ongeveer 20 kilometer verderop gelegen Nijmegen. Onderzocht wordt nog of er mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen.