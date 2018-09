'Nee, ik word geen luizenmoeder!'

Allemachtig, het staat echt in de krant: 'Ouders die niet betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, worden gekort op de kinderbijslag.' Het is een plannetje van de VVD om ouders meer te betrekken bij de scholing van het kind.

Betrokken?

De eerste vraag die dan bij mij opkomt: wat betekent 'betrokken zijn' precies? Is dat misschien letters oefenen en sommetjes maken? Is dat alle werkjes vanaf groep 1 op kleur bewaren en opslaan in stofdichte dozen? Betekent dat meedoen met sportdag? En de tweede vraag is: hoe wordt dat precies gemeten? Komt er een schoolinspecteur bij mij thuis om te kijken of ik zoons paddenstoelen van wc-rollen wel netjes heb uitgestald in de woonkamer? Wordt er geturfd hoe vaak ik schminkmoeder ben? Ik mag toch aannemen dat er zinvollere tijdsbestedingen zijn in deze tijden van crisis. En laten we wel wezen: niet iedereen is geschikt om schoolkinderen te begeleiden.

Hoe belangrijk is het echt?

Doe ik mijn kind vanuit pedagogisch oogpunt te kort als ik niet elke week optreed als luizenmoeder? Pedagoge Marit van der Pruik-Langedijk: "Voor een kind is het heel goed als het weet dat de ouders betrokken zijn bij de school en wat het daar allemaal meemaakt. Je kunt zo ook beter inspelen op zijn belevingswereld, je weet wie z’n vriendjes en vriendinnetjes zijn en krijgt een goed beeld van het sociale klimaat op school. Als er dus dingen zijn waar je minder tevreden over bent, kun je daar ook sneller op inspringen.

Daar komt bij dat sommige activiteiten gewoon niet kunnen doorgaan als er geen ouders zijn om ze te begeleiden. Denk aan een bezoek aan de dierentuin of het zwembad. Dat is toch jammer voor de kinderen? Je kunt jezelf als ouder natuurlijk wel de vraag stellen of je overal bij moet zijn. Het is niet voor iedereen haalbaar om elke week bij te springen op school. Ik vind het dan ook een taak van school om het ‘werk’ een beetje te verdelen.

Op de kast jagen

Laat je dan ook niet op de kast jagen door ouders die vinden dat je meer moet doen. Bespreek met school wat je kunt doen, maar dóe het wel. Want het is een mooie manier om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van je kind."

Lees verder in VROUW Magazine nummer 11.

Vind jij dat er te veel van ouders wordt gevraagd?