YouTube-kanalen livestreamen nepuitslagen naar duizenden kijkers

Meerdere YouTube-kanalen zonden vanaf dinsdagochtend gelijksoortige video’s uitgezonden. Daarin werden landkaarten getoond met nepuitslagen. De livestreams kwamen bovenaan in de zoekresultaten bij de zoekterm ’election results’ (verkiezingsuitslagen) en zijn door duizenden kijkers bekeken.

„Na een zorgvuldige evaluatie halen we de livestreams die onze richtlijnen overtreden weg”, laat een woordvoerster van YouTube weten in een e-mail. „We hebben beleid dat spam, bedrieglijke praktijken en oplichting verbiedt en we blijven waakzaam met betrekking tot verkiezingsgerelateerde content in aanloop naar de verkiezingen en erna.”

Aandelenhandel

De livevideo’s met de nepresultaten kwamen van YouTube-accounts die vooral draaien om muziek en tips over aandelenhandel. De eigenaren van de accounts probeerden waarschijnlijk hun voordeel te halen uit de YouTube-algoritmes, die lange livevideo’s over actuele gebeurtenissen een voordeel geven.

Op een moment gedurende de verkiezingsdag waren de eerste vier zoekresultaten op YouTube bij de zoekterm ’presidentsverkiezingsuitslagen’ video’s met nepuitslagen. Nadat YouTube had gezegd dat het actie onderneemt, bleven meerdere soortgelijke video’s verschijnen op de eerste pagina met zoekresultaten.