Biden bindt in: Pelosi lijkt bezoek aan Taiwan door te zetten ondanks keiharde taal China

Hoewel er nog geen officiële bevestiging is van het bezoek hebben Taiwanese media al bekendgemaakt dat Pelosi dinsdagavond zal arriveren. Daarmee zou ze de meest hooggeplaatste Amerikaanse politicus in 25 jaar zijn die een bezoek brengt aan het eiland. Pelosi is na Kamela Harris tweede in de lijn van opvolging van Joe Biden. In 1997 bracht Newt Gingrich, destijds ook voorzitter van het Huis, een bezoek aan Taiwan. Pelosi is officieel op een rondreis langs Singapore, Maleisië, Zuid-Korea en Japan.

Zwichten

Volgens berichten in de Amerikaanse media was Joe Biden in eerste instantie geen voorstander van het bezoek, maar de president heeft er vanaf gezien Pelosi direct te vragen om Taiwan niet te bezoeken. Ten eerste wil hij de de onafhankelijkheid van het Amerikaanse Congres respecteren, en ten tweede wil hij ook niet de indruk wekken te zwichten voor Chinese dreigementen.

Vorige week donderdag had hij hij nog een gesprek van twee en een half uur met de Chinese president Xi Jinping waarin de laatste Washington waarschuwde in de kwestie Taiwan „niet met vuur te spelen”.

China viert het 95e jubileum van het Volksbevrijdingsleger. Ondertussen waarschuwt de regering dat het Chinese leger niet stil zal blijven zitten als Pelosi haar geplande bezoek aan Taiwan doorzet. Ⓒ EPA

Na dat gesprek heeft Biden besloten dat de potentiële risico’s van het afblazen van Pelosi’s bezoek groter zouden zijn dan als de trip doorgang zou vinden. Als Biden Pelosi teruggefloten zou hebben, zou hij China de macht geven te bepalen welke Amerikaanse functionarissen Taiwan, een democratie van 23 miljoen inwoners, wel mogen bezoeken.

Ramkoers

Intussen zijn de Amerikaanse inlichtingendiensten gespitst op de Chinese reacties. Zondag maakte een woordvoerder van de Chinese luchtmacht bekend dat gevechtstoestellen rond Taiwan zouden vliegen om duidelijk te maken dat China zichzelf kan verdedigen. Dat zou de Chinezen op ramkoers kunnen brengen met het toestel van de Amerikaanse luchtmacht dat Pelosi en haar delegatie aan boord heeft.

Amerikaanse functionarissen verwachten het mogelijk is dat Chinese toestellen Pelosi en haar gevolg naar Taiwan zullen ’escorteren’.