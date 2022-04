’Geluidsopnamen bevestigen Russische oorlogsmisdaden in Boetsja en Marioepol’

Premium Financieel

Analyse: na het zuur blijft het zoet uit

De prijzen zijn in bijna vijftig jaar niet zo hard gestegen, maar een behoorlijke loonstijging zit er voor de meeste Nederlanders niet in. De bonden staan in hun gevecht voor een automatische prijscompensatie alleen. Werkgevers willen er niet aan, het kabinet zegt alleen iets voor de lagere inkomens...