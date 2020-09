Verspreiding coronavirus in België versnelt ’indrukwekkend’

Tussen 8 en 14 september is het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen naar 978 per dag, ofwel een toename met 74 procent ten opzichte van de week daarvoor, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag nam vorige week toe van 22 tot 39. Vooral in Brussel en Antwerpen zijn meer patiënten met Covid-19 opgenomen. Het gemiddeld aantal overlijdens blijft stabiel op twee of drie per dag.

Van Gucht riep de bevolking opnieuw op de contacten met andere mensen te beperken. Hij haalde resultaten aan van onderzoek bij duizenden bloeddonoren in België die tonen dat nog maar 5 procent antistoffen heeft tegen het virus, terwijl die groep van doorgaans gezonde mensen bovendien geen perfecte afspiegeling van de bevolking is. Hij wees erop dat voor groepsimmuniteit percentages van 50 tot 70 nodig zijn en dat daar dus bij lange na geen sprake van is.

Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad, met daarin federale en regionale leiders en experts, weer bijeen om te beslissen of en welke aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.