Rotterdam wil volledig vuurwerkverbod invoeren

Dat laat de VVD dinsdag weten, die nu ook zegt voor een totaalverbod te zijn.

De partij is overstag vanwege de vele incidenten die tijdens oud en nieuw plaatsvinden. Volgens de VVD zijn eerdere pogingen om overlast tegen te gaan niet gelukt. Zo waren er deze jaarwisseling geen vuurwerkvrije zones in Rotterdam, maar in plaats daarvan een aantal vuurwerkzones.

„Hulpverleners worden bekogeld met vuurwerk en alleen al bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen achttien mensen met oogletsel binnen. En in meerdere delen van de stad werden containers en auto’s in de brand gestoken. Hier moeten we paal en perk aan stellen”, zei fractievoorzitter Vincent Karremans dinsdag op Radio Rijnmond.

Oud en Nieuw is mede door de vuurwerkoverlast en ander ongewenst gedrag de drukste nacht van het jaar voor de veiligheidsdiensten en de hulpverlening. „Grote groepen jongeren denken de straat over te kunnen nemen, met totale veronachtzaming van de veiligheid en bewegingsvrijheid van anderen.”, aldus Karremans.

De VVD pleit voor een algeheel verbod tot het kabinet maatregelen heeft genomen tegen knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarna kan wat de Rotterdamse VVD betreft toegestaan vuurwerk ook weer in Rotterdam worden afgestoken.

Fractievoorzitter Karremans zegt dat een voorwaarde wel is dat „een substantieel bedrag wordt vrijgemaakt voor de organisatie van professionele vuurwerkshows.” Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft dat volgens hem toegezegd.