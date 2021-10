Donderdag stevige buien en wind: perfect recept voor zware ochtendspits

„Donderdag trekken in de nacht en ochtend stevige buien over het land. Het regent af en toe flink door en de natte omstandigheden zullen voor hinder zorgen in het verkeer. Ook is er kans op onweer”, aldus de meteorologen. Tel daarbij nog een soms stormachtige wind, en het recept voor een zeer zware spits is compleet.

Herfstvakantie

„Toch zullen we geen records breken, denk ik”, zegt Heleen de Geest van de ANWB. Dat heeft alles te maken met de herfstvakantie in het noorden en midden van het land. Daardoor is minder verkeer op de weg. „En het is ook geen weer om een dagje weg te gaan”, legt ze uit. Het zuiden van het land heeft echter geen vrij en daar kon het wel eens flink filerijden worden. „De omstandigheden geven wel aanleiding om te denken dat het druk wordt.”

De Geest vertelt dat het er ook een beetje bij hoort; in de herfst is het immers vaker beroerd weer en als het regent, rijden mensen nu eenmaal langzamer. Bovendien valt het op dat nu de coronacrisis wegebt, de drukte op weg weer ouderwets is teruggekeerd.

Stormkracht

Bij Weeronline waarschuwen ze dat door de wind, die zelfs even stormkracht kan bereiken, het ook oppassen is met aanhangers en caravans. „De windstoten kunnen in de kustprovincies en rond het IJsselmeer voor problemen zorgen op bijvoorbeeld de dijken en bruggen in Zeeland en Zuid-Holland. Komt het meest heftige scenario uit dan is het goed mogelijk dat de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zelfs enige tijd gesloten wordt”, aldus de meteorologen, die verwachten dat er ook tijdens de avondspits nog problemen zullen zijn door het weer.